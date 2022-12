Explicatif - Comment le Japon va-t-il résoudre la question de l'assurance maritime pour les importations de GNL russe ?

Après avoir rejoint les autres pays du G7 en imposant des sanctions radicales à Moscou pour l'invasion de l'Ukraine, le Japon a réduit sa dépendance au pétrole et au charbon russes, mais il continue à acheter du GNL russe dans un contexte de prix élevés sur un marché mondial tendu, alors que l'Europe augmente ses importations.

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?

Les compagnies japonaises Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance et Mitsui Sumitomo Insurance ont informé les armateurs la semaine dernière qu'à partir du 1er janvier, elles cesseraient de proposer une couverture d'assurance pour les dommages causés aux navires par la guerre dans les eaux russes, car les réassureurs retiraient leur couverture. Sans l'assurance contre la guerre, les expéditeurs tels que Mitsui OSK Lines et Nippon Yusen pourraient devoir interrompre leurs opérations dans les eaux russes, y compris le chargement de GNL depuis le complexe Sakhalin-2 dans l'Extrême-Orient russe, selon des sources industrielles. Le Japon reçoit 9 % de ses importations de GNL de Sakhalin-2, qui appartient à Gazprom et à des maisons de commerce japonaises.

La perte d'approvisionnement de Sakhalin-2 pourrait pousser les compagnies japonaises d'électricité et de gaz, telles que JERA et Tokyo Gas Co Ltd, à chercher des alternatives.

Le pays a déjà été confronté à des défis répétés pour décrocher ses approvisionnements en gaz depuis que la Russie a envoyé ses forces armées en Ukraine en février. Il a dû persuader ses partenaires du G7 de lui laisser une marge de manœuvre afin de pouvoir continuer à importer du GNL russe, et après que le gouvernement russe ait décidé en juin de prendre le contrôle de Sakhaline-2, les maisons de commerce japonaises ont dû accepter de rester actionnaires du nouvel opérateur russe.

QUELLES MESURES ONT ÉTÉ PRISES ?

Pour éviter toute rupture d'approvisionnement, les trois assureurs japonais négocient avec divers réassureurs pour conserver la couverture de guerre.

Dans une rare lettre commune, l'Agence des services financiers et l'Agence des ressources naturelles et de l'énergie du Japon ont également demandé aux assureurs de prendre des risques supplémentaires pour continuer à fournir une assurance de guerre maritime aux expéditeurs transportant du GNL depuis Sakhaline-2.

"La priorité absolue est maintenant de décrocher une assurance contre la guerre maritime", a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie.

Il n'est pas encore certain que les assureurs puissent décrocher une réassurance suffisante, surtout à un moment où de nombreux homologues occidentaux sont en vacances.

QUELLES SONT LES AUTRES OPTIONS ?

Les armateurs peuvent poursuivre leurs activités sans la couverture de guerre en assumant les risques, puisque les voyages entre l'île de Sakhaline et le Japon sont courts, ne prenant que quelques jours, et que l'installation d'exportation de GNL est située loin des champs de bataille de Russie et d'Ukraine.

Toutefois, ils risquent de perdre leurs navires-citernes en cas de saisie en Russie pour une raison imprévisible. Chaque méthanier coûte 20 à 30 milliards de yens (150 à 220 millions de dollars).

D'autres parties, comme le gouvernement et les services publics japonais, les acheteurs du combustible de Sakhaline, pourraient être amenés à partager le risque, selon des sources industrielles, bien que des sources au sein du gouvernement et parmi les acheteurs aient déclaré qu'ils n'envisageaient pas encore une telle démarche.

"Les assureurs et les compagnies maritimes tentent de résoudre les problèmes et nous suivons de près la situation", a déclaré une source au sein d'une compagnie d'électricité.

Une autre option serait d'utiliser une garantie de responsabilité souveraine, comme celle qui a couvert les expéditions de pétrole iranien vers le Japon en 2012, après que les assureurs occidentaux aient coupé leur couverture en raison des sanctions contre l'Iran.

La législation qui a autorisé cette garantie ne concernait que les importations de pétrole iranien. Une nouvelle loi serait donc nécessaire pour les garanties couvrant les expéditions en provenance de Russie, a déclaré le fonctionnaire du ministère.

QUEL EST LE RISQUE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ ET EN ÉLECTRICITÉ DU JAPON ?

L'heure tourne, mais tout risque immédiat de pénurie de carburant et d'électricité semble faible, même si certaines cargaisons de GNL sont retardées au début du mois prochain, a déclaré une autre source d'une compagnie d'électricité. La raison en est que les stocks constitués avant la saison de pointe de la demande hivernale étaient plus importants que d'habitude, a déclaré cette source.

Selon les données du ministère de l'industrie, les stocks de GNL des principales compagnies d'électricité japonaises s'élevaient à 2,41 millions de tonnes le 25 décembre, soit plus que la moyenne sur cinq ans de 1,84 million de tonnes à la même période de l'année.

De plus, le Japon a créé un nouveau mécanisme permettant au ministère de l'industrie d'aider à rediriger les approvisionnements en GNL en cas d'urgence afin que les compagnies de gaz et d'électricité ne soient pas à court.

Si l'approvisionnement à partir de Sakhaline-2 est perturbé, les acheteurs peuvent exercer la clause de tolérance de quantité à la hausse que l'on trouve généralement dans les contrats à long terme, ce qui leur permet de demander 5 à 10 % de volumes supplémentaires à des fournisseurs situés ailleurs.

Une source chez un fournisseur de gaz urbain a déclaré que sa société pourrait également s'approvisionner sur le marché au comptant si elle pouvait y accepter le prix plus élevé.

Les acheteurs japonais ont payé 15,78 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) pour le GNL russe en novembre, ce qui est inférieur au prix moyen du GNL importé de 17,86 $ et à un prix moyen au comptant pour la livraison au Japon de 18,40 $, selon la Japan Organization for Metals and Energy Security.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en février en Asie du Nord-Est est d'environ 31 $ par mmBtu.

Le Japon utilise le GNL pour 39 % de sa production d'électricité.