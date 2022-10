La société japonaise Nippon Yusen va investir dans l'unité de transport maritime de Pertamina.

La décision de la plus grande compagnie maritime du Japon vise à développer ses activités en Indonésie, où la demande d'énergie et de transport d'énergie devrait augmenter parallèlement à la croissance économique du pays, a déclaré un porte-parole de Nippon Yusen.

Nippon Yusen prévoit de conclure l'opération d'ici la fin de 2022. Elle prévoit également de signer un accord de partenariat stratégique à long terme avec PIS et de collaborer dans diverses activités, notamment le transport de pétrole brut, de produits pétroliers et de GNL, les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), ainsi que la capture et le stockage du carbone (CCS).