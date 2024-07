La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en légère baisse mardi, prolongeant sa série de pertes pour une cinquième séance consécutive, la prudence concernant le renforcement du yen ayant éclipsé les gains des actions du secteur des puces.

Le Nikkei a terminé la journée en baisse de 0,01 %, soit moins de 5 points d'indice, à 39 594,39. Il a progressé de 0,8 % plus tôt dans la séance, mais n'a pas réussi à atteindre la barre psychologique des 40 000.

Un yen plus fort a menacé de peser sur les résultats des entreprises parmi les constituants du Nikkei qui sont fortement exportateurs, juste au moment où la saison des résultats commence à prendre de l'ampleur cette semaine.

La devise japonaise s'est échangée pour la dernière fois à 156,20 pour un dollar mardi, après avoir terminé la semaine dernière à 157,50.

Le Nikkei a atteint son plus bas niveau en trois semaines (39 519,39) lundi, après avoir atteint un pic record de 42 426,77 le 11 juillet.

"Le marché était un peu trop étendu, il faut donc s'attendre à une sorte d'ajustement temporaire", a déclaré Masayuki Kichikawa, responsable de la stratégie macroéconomique au Japon chez Mitsui Sumitomo DS Asset Management.

"Il y a eu une rotation sectorielle très visible depuis le milieu de la semaine dernière, et les actions technologiques sont dans une phase d'ajustement tandis que d'autres gagnent du terrain", a-t-il ajouté.

"Nous pensons que cet ajustement va se poursuivre pendant un certain temps, mais nous ne pensons pas qu'il y ait un changement dans la tendance à la hausse."

Illustrant cette dynamique, l'indice Topix plus large a augmenté de 0,21 %, avec un sous-indice des actions de valeur gagnant 0,48 % tandis que les actions de croissance n'ont ajouté que 0,1 %.

Les actions du secteur des puces ont constitué les deux premiers points de gain du Nikkei, suivant la hausse des homologues américains au cours de la nuit.

Le fabricant d'équipements de test de puces et fournisseur de Nvidia Advantest a progressé de 2,87 %, suivi par une hausse de 1,32 % du géant des machines de fabrication de puces Tokyo Electron.

La meilleure performance parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo a été le transport maritime, qui a bondi de 6,62%, dépassant de loin la progression de 1,59% du secteur bancaire, qui arrive en deuxième position.

Nippon Yusen a été le plus grand gagnant en pourcentage du Nikkei, s'envolant de 8,16% après avoir augmenté ses prévisions de bénéfices. Ses pairs Kawasaki Kisen Kaisha et Mitsui O.S.K. Lines ont progressé respectivement de 6,44% et 5,27%. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Varun H K)