Le japonais NYK, avec un consortium, signe un contrat d'affrètement pour 5 méthaniers

Le consortium est composé de NYK, de la société japonaise "K" Line, de la société malaisienne MISC Berhad et de China LNG Shipping (Holdings) Limited.

"Ces cinq nouveaux navires transporteront du GNL vers des pays du monde entier", indique le communiqué.

Il ajoute que les cinq transporteurs, qui seront construits par Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co Ltd, auront une capacité de réservoir de cargaison de 174 000 mètres cubes.

NYK avait déjà annoncé en août que le consortium avait également signé un contrat d'affrètement à long terme avec QatarEnergy pour sept méthaniers qui seront construits par Hyundai Heavy Industries Co Ltd pour une livraison entre 2025 et 2026.