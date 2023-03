Nippon Yusen prévoit d'investir 1,2 trillion de yens en quatre ans et d'accroître le rendement pour les actionnaires

En dévoilant son nouveau plan d'entreprise pour les quatre années commençant en avril, la société a également relevé son objectif de ratio de distribution de dividendes à 30 %, contre 25 % actuellement, tout en s'engageant à acheter ses propres actions pour une valeur de 200 milliards de yens au cours des deux prochaines années.

"Nous voulons dépasser le cadre actuel d'une société de logistique globale et créer la valeur nécessaire pour l'avenir en approfondissant nos activités principales et en développant de nouvelles activités", a déclaré le président Hitoshi Nagasawa lors d'une conférence de presse.

Sur le budget d'investissement prévu de 1 200 milliards de yens, 560 milliards de yens seront alloués aux transporteurs de GNL et de vrac sec, 140 milliards de yens aux fusions et acquisitions dans le domaine de la logistique et 100 milliards de yens à de nouvelles activités, notamment l'énergie éolienne en mer, l'hydrogène et l'ammoniac.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses navires, l'entreprise prévoit de construire 31 navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) et d'autres fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, à l'ammoniac et au méthanol d'ici à 2030.

"Nous prévoyons d'augmenter le nombre de navires alimentés au GNL d'ici 2030 environ, puis d'ajouter des navires alimentés à l'ammoniac à partir du milieu des années 2030", a déclaré le directeur financier Takaya Soga.

"Pour les navires pour lesquels il n'est pas facile de changer de combustible, nous utiliserons des biocarburants et des compensations carbone", a ajouté M. Soga, qui deviendra président à partir du mois d'avril.

L'objectif de bénéfice net pour l'année allant jusqu'à mars 2027 a été fixé à 240 milliards de yens, ce qui est inférieur au bénéfice prévu de 1 000 milliards de yens pour l'année en cours.

"Les conditions commerciales des deux dernières années ont été extrêmement spéciales en raison des disruptions de la logistique mondiale au milieu de la pandémie", a déclaré Nagasawa.

"Si vous comparez le nouvel objectif avec nos bénéfices d'avant la pandémie, nos bénéfices sont sur la voie d'une croissance régulière", a-t-il ajouté.

(1 $ = 136,7200 yens)