Nipro : Coronavirus/Japon-Une pénurie de seringue ralentit la vaccination

Données financières JPY USD EUR CA 2021 460 Mrd 4 362 M 3 593 M Résultat net 2021 13 502 M 128 M 105 M Dette nette 2021 439 Mrd 4 161 M 3 427 M PER 2021 15,7x Rendement 2021 2,13% Capitalisation 212 Mrd 2 014 M 1 656 M VE / CA 2021 1,41x VE / CA 2022 1,34x Nbr Employés 32 786 Flottant 80,5% Graphique NIPRO CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NIPRO CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 1 300,00 JPY Dernier Cours de Cloture 1 301,00 JPY Ecart / Objectif Haut 15,3% Ecart / Objectif Moyen -0,08% Ecart / Objectif Bas -15,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Yoshihiko Sano President & Representative Director Masanobu Iwasa Director & Manager-Administration Yoshiko Tanaka Independent Outside Director Minako Omizu Independent Outside Director Kazuo Wakatsuki Managing Director & Manager-International Business Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NIPRO CORPORATION 7.17% 1 960 ABBOTT LABORATORIES 17.12% 219 709 MEDTRONIC PLC 2.22% 161 172 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 2.44% 74 476 ALIGN TECHNOLOGY, INC. 14.07% 48 066 HOYA CORPORATION -7.57% 45 879