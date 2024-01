Nirvana Life Sciences Inc. est une société canadienne qui se consacre à la recherche scientifique et au développement de produits thérapeutiques dérivés des psychédéliques. La société se concentre également sur le développement de méthodologies pour l'extraction et la purification normalisées et de qualité contrôlée de composés psychoactifs. La société opère dans un seul secteur : la recherche et le développement de produits thérapeutiques dérivés des psychédéliques. Les produits de la société comprennent Two Products et Therapeutic Products. Two Products est un gel captif à libération lente qui facilite la transition des opioïdes vers des thérapies non addictives de soulagement de la douleur. La société est également engagée dans la culture de plusieurs genres et espèces de champignons (y compris des variétés rares et hybrides) avec une cohérence de lot.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale