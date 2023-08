Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. est une société de transport basée au Japon. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur du transport exploite des chemins de fer, des bus, des taxis et d'autres activités liées au transport. Le secteur de l'immobilier est engagé dans la location et la vente en lotissement de propriétés immobilières, ainsi que dans d'autres activités liées à l'immobilier. Le secteur de la distribution est impliqué dans les activités d'entreposage. Le segment Logistique est impliqué dans les activités de logistique internationale et nationale. Le secteur des loisirs et des services est impliqué dans l'hôtellerie, les loisirs, les voyages, la restauration, les agences de publicité et d'autres activités. La société est également engagée dans les activités liées aux cartes de circuits intégrés, à l'entretien automobile, à la construction et au recyclage des métaux.