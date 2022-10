La société japonaise Shimamura affiche un bénéfice record pour le premier semestre, mais maintient ses prix à un niveau stable.

Shimamura Co, deuxième plus grand vendeur de vêtements au Japon, a annoncé lundi un bénéfice semestriel record, les ventes ayant augmenté chez le détaillant à bas prix dans un contexte d'inflation galopante dans toute l'économie.

Le bénéfice d'exploitation du semestre clos le 20 août a bondi de 14 % pour atteindre 28,9 milliards de yens (199 millions de dollars), un record pour le premier semestre, a déclaré la société après la fermeture du marché. Elle a maintenu son estimation de bénéfice pour l'ensemble de l'année à 52,1 milliards de yens.

"La situation d'inflation des coûts se poursuit, bien sûr, mais pour le moment, nous ne voyons pas un grand impact", a déclaré le directeur général Makoto Suzuki aux journalistes.

L'entreprise, qui est en concurrence avec des produits de base à faible coût, pourrait bénéficier du fait que les consommateurs se tournent vers des produits moins chers pour compenser la hausse des prix dans d'autres secteurs de l'économie.

D'autres grands détaillants japonais ne se sont pas aussi bien portés. Les actions du vendeur de meubles Nitori Holdings Inc. ont plongé lundi après que la société a annoncé une baisse de 11 % de son bénéfice au premier semestre et a déclaré qu'elle pourrait devoir augmenter ses prix de 10 % pour tenir compte de l'augmentation des coûts et de la faiblesse du yen.

Nishimatsuya Chain Co, un important vendeur de vêtements pour enfants, a réduit la semaine dernière ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, citant la baisse du yen. (1 $ = 145,0700 yens) (Reportage de Rocky Swift ; Montage de Kirsten Donovan)