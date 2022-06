Analyse - L'avertissement de Musk pourrait être le moment du "canari dans la mine de charbon" de l'industrie automobile

Musk a déclaré que le constructeur de voitures électriques devait réduire environ 10 % de ses effectifs dans un courriel adressé aux cadres et vu par Reuters. Il a ensuite déclaré au personnel que les rangs des cols blancs étaient gonflés et qu'il continuerait à embaucher des travailleurs pour fabriquer des voitures et des batteries.

L'avertissement de Musk est la première dissidence publique et bruyante dans une position unie de l'industrie automobile selon laquelle la demande sous-jacente de voitures et de camions reste forte malgré deux années de pandémie mondiale. Cette semaine, un dirigeant a qualifié la demande de "très élevée".

"Tesla n'est pas votre canari moyen dans la mine de charbon. C'est plutôt une baleine dans la mine de lithium", a déclaré Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, dans une obligation de recherche, en faisant référence au métal utilisé dans les batteries des VE.

"Si la plus grande entreprise de VE au monde émet des avertissements sur les emplois et l'économie, les investisseurs devraient reconsidérer leurs prévisions sur les marges et la croissance de la ligne supérieure", a-t-il ajouté. L'action Tesla a chuté de 9 %.

Le secteur automobile a été touché il y a deux ans par le début de la pandémie de COVID-19, qui a forcé la fermeture d'usines. Cette fermeture a ensuite joué un rôle dans la pénurie de puces à semi-conducteurs qui a entravé davantage la production de véhicules.

Maintenant, les embouteillages de la chaîne d'approvisionnement, exacerbés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont tiré les ventes vers le bas. Les ventes de voitures neuves aux États-Unis en mai ont atteint un faible taux annualisé de 12,68 millions, selon Wards Intelligence. C'est bien loin des jours de gloire de 17 millions par an d'avant le COVID.

Mais ces problèmes touchent surtout l'offre, tandis que l'inflation est une menace pour la demande.

"Le risque de récession est élevé, donc ce qu'il dit n'est certainement pas extrême", a déclaré Jeff Schuster, président des prévisions mondiales chez LMC Automotive, à propos de Musk.

Les sociétés de covoiturage Uber Technologies Inc et Lyft Inc ont déclaré le mois dernier qu'elles allaient réduire leurs embauches et leurs dépenses, tandis que le détaillant de voitures d'occasion en ligne Carvana a déclaré qu'il allait supprimer 12 % de ses effectifs.

D'autres entreprises surveillent de près la situation.

"Nous ne sommes pas aussi pessimistes qu'Elon Musk, mais nous sommes prudents en ce qui concerne nos embauches et nos dépenses", a déclaré John Dunn, PDG pour les Amériques de Clean Energy Systems, une unité de Plastic Omnium qui fabrique des systèmes de réduction des carburants et des émissions.

Les responsables de l'industrie s'inquiètent d'une éventuelle récession.

"L'industrie automobile se précipite vers le port sûr de la demande refoulée qui pourrait soutenir les ventes pour les années à venir, alors que les nuages de la tempête économique imminente s'amoncellent et pourraient détruire une grande partie de cette demande", a déclaré Tyson Jominy, vice-président de J.D. Power pour les données et les analyses automobiles.

ENCLIN À L'ACTION

Josh Sandbulte, directeur des investissements de Greenhaven Associates, une société de gestion financière qui investit beaucoup dans les actions de General Motors Co, était à New York cette semaine pour assister à une conférence de l'Alliance Bernstein. Il a déclaré que les PDG du secteur financier y avaient des perspectives beaucoup plus sombres que les autres chefs d'entreprise.

Bien que le courriel de Musk semble beaucoup plus pessimiste que celui d'autres dirigeants du secteur manufacturier, M. Sandbulte a déclaré qu'il avait appris à ne pas écarter le PDG de Tesla, car "il a fait des zigs quand d'autres faisaient des zigs et on lui a donné raison."

"Nous sommes dans une période de déconfiture, et franchement, le monde financier et le monde des dirigeants d'entreprise ne sont pas d'accord", a déclaré Sandbulte. "À un moment donné, nous obtiendrons la réponse qui est correcte."

Publiquement, de nombreux autres constructeurs automobiles affirment toujours que la demande sous-jacente reste forte. Jeudi, Ford Motor Co, tout en faisant état de ses ventes mensuelles aux États-Unis, a déclaré que ses stocks continuaient de tourner à un rythme record.

"La demande des consommateurs est très élevée en ce moment. Les constructeurs n'ont pas les stocks nécessaires", a déclaré mercredi Allyson Witherspoon, chef du marketing de Nissan Motor Co aux États-Unis, lors de la conférence Reuters Automotive Retail à Las Vegas.

Les responsables de l'industrie soulignent également que Tesla a ses propres problèmes, y compris la possibilité d'embaucher trop rapidement par rapport à sa croissance.

L'emploi chez Tesla a doublé depuis la fin de l'année 2019 selon les rapports annuels de l'entreprise, et M. Jonas de Morgan Stanley a fait remarquer que le revenu de Tesla par employé de 853 000 $ n'est pas beaucoup plus élevé que celui de Ford, beaucoup plus grand, qui est de 757 000 $.

De plus, les ventes américaines de Tesla sont fortement concentrées en Californie, et surtout dans la région de la baie de San Francisco qui abrite les entreprises de la Silicon Valley.

Les travailleurs du secteur de la haute technologie disposant d'une fortune en actions constituent une clientèle essentielle pour Tesla. Mais aujourd'hui, certaines grandes entreprises technologiques réduisent leur personnel, et les petites startups ont plus de mal à obtenir des financements.

Tout cela est peut-être vrai, mais les craintes de Musk ne peuvent être ignorées, a déclaré Barry Engle, un ancien cadre de Ford et GM qui a fondé Qell, une société d'investissement axée sur les transports.

"Un ralentissement économique est de plus en plus probable", a-t-il déclaré. "Elon et tout le monde le sait, à la différence qu'en tant qu'entrepreneur, il est naturellement plus enclin à agir et à dire la vérité, même si elle est impopulaire."