Bridgestone amorce le processus de vente de ses actifs en Russie

Tokyo (awp/afp) - Le fabricant japonais de pneus Bridgestone a annoncé lundi se mettre en quête d'un repreneur local pour ses actifs en Russie, où il compte une usine et plus d'un millier d'employés au total.

Le groupe a évoqué dans un communiqué "l'incertitude générale et les problèmes d'approvisionnement persistants en Russie" pour justifier sa décision.

Il avait suspendu sa production en Russie depuis mars, peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, tout comme ses exportations vers le pays et ses investissements locaux.

Bridgestone s'attend à ce que le processus de vente de ses actifs russes prenne "plusieurs mois".

Cette cession programmée ne devrait pas avoir d'impact sur ses prévisions de résultats pour 2022, a-t-il assuré.

La Russie pèse moins de 2% des ventes totales de Bridgestone, présent dans le pays depuis 1998 et disposant d'une usine de pneus à Oulianovsk - non loin du gigantesque hub automobile de Togliatti - ainsi que des bureaux commerciaux et marketing à Moscou.

De nombreux constructeurs et équipementiers automobiles étrangers ont suspendu ou cédé leurs activités en Russie ces derniers mois du fait des sanctions internationales prises contre Moscou dans la foulée de son invasion de l'Ukraine.

Du côté des industriels japonais, Nissan a annoncé ce mois-ci la vente de son usine de Saint-Pétersbourg à l'Etat russe, quelques semaines après la décision de Toyota de fermer son usine située dans cette même ville du nord-ouest de la Russie. Ces sites de production étaient tous deux à l'arrêt depuis mars.

Mazda est quant à lui en discussion avec son partenaire russe Sollers pour lui céder ses parts dans leur coentreprise gérant leur usine commune à Vladivostok, dans l'Extrême Orient russe.

afp/al