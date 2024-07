Les marchés boursiers ont été pris dans une spirale de plusieurs milliards de dollars jeudi, alors que l'effondrement des valeurs technologiques mondiales a fait fuir les investisseurs vers les valeurs refuges traditionnelles comme les obligations, le yen et le franc suisse.

Les contrats à terme de Wall Street étaient de nouveau dans le rouge et les principales bourses européennes étaient en baisse de plus de 1 %, alors qu'en Asie, les traders réagissaient à la pire journée de mercredi pour le Nasdaq depuis 2022, après les résultats décevants d'Alphabet et de Tesla.

Les actions chinoises, le minerai de fer et les prix du pétrole ont également chuté après que la banque centrale chinoise a procédé à une réduction surprise des taux d'intérêt à long terme, ce qui n'a fait qu'attiser les inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale.

La liquidation des actions mondiales, qui s'élève désormais à plus de 3 000 milliards de dollars sur les six dernières sessions, a vu les investisseurs augmenter les paris sur les baisses de taux au niveau mondial, les contrats à terme impliquant une probabilité de 100 % d'un assouplissement de la part de la Réserve fédérale en septembre.

L'augmentation de la volatilité du marché a alimenté un resserrement brutal des opérations de portage, qui a entraîné une nouvelle chute du dollar américain de 0,7 %, à 152,25 yens, jeudi.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,5 %, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 3,3 %, aggravé par un plongeon de 11 % de Nissan Motor après que son bénéfice trimestriel a chuté de 99 %.

Les marchés taïwanais ont été fermés pour la deuxième journée en raison d'un typhon.

Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,6 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis cinq mois. Le Hang Seng de Hong Kong a plongé de 1,7 %, ne trouvant que peu de soutien dans la dernière mesure d'assouplissement prise par Pékin.

À Wall Street, les contrats à terme étaient en baisse d'environ 0,2 % après que le Nasdaq a perdu près de 4 % lors de la déroute de mercredi, les résultats médiocres d'Alphabet et de Tesla ayant sapé la confiance des investisseurs dans les valorisations déjà élevées des actions des "Sept Magnifiques".

Cette situation est venue s'ajouter à la récente volatilité du marché, la jauge de la peur de Wall Street ayant atteint son niveau le plus élevé depuis trois mois. Les investisseurs se sont tournés vers la sécurité des liquidités et de la dette à court terme super-liquide, les principaux rendements américains et européens à deux ans ayant atteint leur niveau le plus bas depuis près de six mois.

"Il y a une multitude de facteurs en ce moment, en particulier ce qui se passe sur les marchés boursiers", a déclaré Geoff Yu, stratégiste senior pour les devises et la macroéconomie chez BNY Mellon à Londres.

Il a également souligné l'affaiblissement des ventes de voitures aux États-Unis, en Europe et au Japon, ainsi que l'évolution des taux d'intérêt en Chine cette semaine, comme un signe clair de l'affaiblissement de la demande des consommateurs au niveau mondial.

De nouvelles données provenant de la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne, ont montré une rechute de la confiance des entreprises dans ce pays, ce qui fait suite aux faibles chiffres de l'activité économique dans la zone euro.

Les marchés monétaires intègrent désormais pleinement 50 points de base (pb) de réduction des taux de la Banque centrale européenne et environ 10 % de chances d'un troisième assouplissement d'ici à la fin de l'année.

"Avec les réponses politiques, les marchés diront qu'une mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle", a ajouté M. Yu.

LA FLAMBÉE DU YEN

L'autre grand mouvement a été le yen, valeur refuge, qui a augmenté de plus de 1 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis deux mois et demi. Il a bondi durant la nuit, avec un élan haussier intact avant la réunion de la Banque du Japon la semaine prochaine, où les décideurs politiques débattront de l'opportunité d'augmenter ou non les taux d'intérêt.

Le franc suisse a également augmenté de 0,5 % à 0,88 pour un dollar, après avoir gagné 0,7 % au cours de la nuit.

Les obligations à court terme ont augmenté, soutenues par les commentaires de l'ancien président de la Fed de New York, M. Dudley, selon lesquels la banque centrale devrait réduire ses taux, de préférence lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans a encore baissé de 3 points de base à 4,3894 %, après avoir baissé de 4 points de base mercredi. Les rendements à dix ans ont également baissé de 2 points de base à 4,2622 % jeudi.

Les marchés tablent sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed d'un quart de point en septembre, voire de 50 points de base. Pour l'ensemble de l'année 2024, un assouplissement total de 65 points de base a été intégré dans les prix.

"Les attentes de baisse de taux sont très élevées, comme elles l'étaient l'année dernière", a déclaré Andrew Lilley, stratégiste en chef pour les taux chez Barreyjoey à Sydney.

"Je crains que le marché ne prenne de l'avance sur les données économiques, car nous avons vu précédemment que ces baisses d'inflation à court terme n'ont pas été maintenues.

En effet, les données préliminaires sur le produit intérieur brut américain sont attendues plus tard ce jeudi et devraient montrer que la croissance s'est accélérée pour atteindre un taux annualisé de 2 % au deuxième trimestre. L'indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta, très surveillé, indique une croissance de 2,6 %, ce qui laisse présager un certain risque à la hausse.

Sur les marchés des matières premières, les prix du minerai de fer ont chuté de près de 1 % en raison des inquiétudes concernant la Chine, le cuivre a reculé de 1,2 %, tandis que les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus bas niveaux en six semaines.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 0,5 % pour atteindre un peu plus de 81 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a chuté d'un montant similaire pour atteindre 77,23 dollars. L'or a chuté de 1 % à 2 373,62 dollars l'once.