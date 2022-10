Le bénéfice de Toyota en hausse, mais les yeux seront rivés sur sa chaîne d'approvisionnement chancelante et sa stratégie en matière de véhicules électriques.

Le premier constructeur automobile mondial en termes de ventes a déclaré la semaine dernière que sa production mondiale avait rebondi de 30 % au cours du trimestre qui s'est terminé en septembre, mais a prévenu que les pénuries de semi-conducteurs et d'autres composants continueraient à limiter la production dans les mois à venir.

Une amélioration progressive de la situation de pénurie de puces automobiles devrait contribuer à augmenter la production au cours de la seconde moitié de l'année fiscale actuelle, mais l'attention des investisseurs se portera sur les perspectives de la demande, d'autres perturbations potentielles dans la chaîne d'approvisionnement et sa stratégie en matière de véhicules électriques lorsque Toyota publiera ses résultats.

"Le point à surveiller est de savoir pourquoi il y a eu un tel écart dans le processus de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Kohei Takahashi, analyste chez UBS Securities Japan, notant l'amélioration de l'approvisionnement en puces.

"Cela a duré trop longtemps pour la même raison, donc quelque chose de nouveau doit être en train d'émerger", a-t-il dit.

Toyota a averti au début du mois qu'il était peu probable qu'elle atteigne son objectif de production de 9,7 millions de véhicules pour cet exercice financier en raison d'une pénurie de puces. Il n'a pas fourni de nouvelles prévisions.

La société devrait annoncer une augmentation de 3 % de son bénéfice d'exploitation de juillet à septembre pour atteindre 772,22 milliards de yens (5,3 milliards de dollars), son plus haut niveau depuis le trimestre de décembre, selon l'estimation moyenne d'un sondage réalisé par Refinitiv auprès de 12 analystes.

Il s'agira de la première augmentation du bénéfice en trois trimestres et d'une nette amélioration par rapport à la chute de 42 % plus importante que prévu du bénéfice du trimestre de juin, en partie aidée par le yen qui a encore accentué sa perte.

Le yen a plongé d'environ 30 % cette année par rapport au dollar américain, augmentant la valeur des ventes de Toyota à l'étranger. Toyota a ajusté ses prévisions de yen pour l'année à 130 yens contre 115 yens après les résultats du premier trimestre, mais la devise se négocie maintenant beaucoup plus bas, à environ 146 pour un dollar.

Les avantages du yen bon marché ont été compensés par la flambée des coûts des intrants. En août, Toyota a estimé le coût des matériaux pour l'ensemble de l'année à 1,7 trillion de yens, soit une augmentation de 17 %.

Les actions de Toyota ont baissé d'environ 2% cette année, par rapport à la baisse d'environ 4% de la moyenne du Nikkei.

Toyota et ses principaux rivaux japonais, Nissan Motor et Honda Motor, sont également aux prises avec des défis à plus long terme, notamment leur lenteur à se lancer dans les véhicules électriques.

Un an seulement après le début de son plan de 38 milliards de dollars pour les véhicules électriques, Toyota envisage déjà de le relancer pour être plus compétitif sur un marché qui croît au-delà de ses prévisions, a rapporté Reuters ce mois-ci.

La société a également dû rappeler son premier véhicule entièrement électrique produit en série après seulement deux mois de commercialisation en raison de problèmes de sécurité plus tôt cette année. Elle a recommencé à prendre des commandes de leasing ce mois-ci.

(1 $ = 146,4200 yens)