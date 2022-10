Les constructeurs automobiles indiens proposent une réduction des taxes sur les importations dans le cadre d'un accord commercial avec la Grande-Bretagne

*

Les constructeurs automobiles proposent des réductions d'impôts de 30% sur une décennie -sources

*

L'Inde a des taxes à l'importation parmi les plus élevées, de 60% à 100%, sur les voitures

*

Le gouvernement souhaite que les entreprises abaissent les barrières à l'entrée -sources

*

Les entreprises craignent que cela ne crée un précédent pour les négociations avec l'UE -sources

NEW DELHI, 7 octobre (Reuters) - Les constructeurs automobiles indiens ont proposé de réduire à 30% le taux d'imposition sur les voitures importées dans le cadre d'un accord commercial avec la Grande-Bretagne, ont déclaré des sources à Reuters, une mesure sans précédent qui pourrait faciliter l'accès à l'un des marchés automobiles les plus protégés au monde.

C'est la première fois que les constructeurs automobiles indiens soutiennent de telles réductions, cédant à la pression d'un gouvernement qui souhaite qu'ils abandonnent leur position protectionniste et abaissent les barrières à l'entrée, ont déclaré des sources ayant une connaissance directe de la question.

Les taxes à l'importation de 60 à 100 % dans le quatrième plus grand marché automobile du monde sont parmi les plus élevées au monde, suscitant les critiques d'entreprises telles que Tesla Inc, qui a mis en veilleuse ses plans d'entrée en raison des tarifs élevés.

Le groupe de pression la Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM) a écrit au gouvernement pour soutenir des réductions progressives à 30% sur cinq ans, après une période de grâce de cinq ans sans aucun tarif, ont déclaré trois sources, sous couvert d'anonymat.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si l'Inde avait proposé cette offre à la Grande-Bretagne dans le cadre des négociations commerciales qui doivent se terminer bientôt, la signature d'un accord final étant attendue d'ici la fin du mois.

La SIAM, qui regroupe les constructeurs automobiles, du plus grand vendeur indien Maruti Suzuki aux grandes entreprises telles que Tata Motors et Mahindra & Mahindra, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le ministère du commerce, qui dirige les négociations commerciales, n'a pas non plus répondu.

Pendant des années, les constructeurs automobiles indiens ont résisté aux réductions d'impôts afin de protéger leur territoire, tout en faisant valoir qu'une telle mesure assécherait les investissements dans la fabrication nationale en rendant les importations moins chères et plus faciles pour les constructeurs automobiles mondiaux.

Alors que la Grande-Bretagne compte peu d'usines automobiles gérées par des sociétés comme Nissan, BMW et Jaguar Land Rover de Tata, les entreprises craignent que cette mesure ne crée un précédent lors de la négociation d'accords avec d'autres pays comme l'Union européenne (UE), le Japon ou la Corée du Sud, ont indiqué les sources.

Ce changement de position intervient quelques semaines après que le ministre du commerce, Piyush Goyal, ait fermement dit aux cadres supérieurs d'entreprises telles que Maruti Suzuki, Tata Motors et Mahindra que l'Inde devait faire une sorte d'offre à la Grande-Bretagne sur les automobiles.

"Le message de Goyal était clair - si les entreprises ne présentent pas de proposition sur la réduction des taxes, le gouvernement le fera pour elles", a déclaré une personne qui a assisté à une réunion en août entre le ministre et les cadres des entreprises.

Maruti, Tata et Mahindra n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cependant, le plan visant à réduire les taux d'imposition à 30 % sur 10 ans "n'est pas suffisant", a déclaré une source gouvernementale, tout en concédant que ne pas réduire les taux d'imposition cette fois-ci n'était "pas une option".

L'une des sources a déclaré : "Un point de vue est de faciliter l'accès aux voitures de luxe plus tôt que les autres catégories. L'industrie n'a aucun problème à l'ouvrir et à abaisser les taux plus tôt."

La poussée de l'Inde s'inscrit dans un effort pour stimuler les liens commerciaux à l'échelle mondiale, qui a vu des accords récemment signés avec l'Australie et les Émirats arabes unis, afin d'attirer les investissements des entreprises qui cherchent à se diversifier au-delà de la Chine.

La taxe élevée sur les voitures importées a été l'une des causes de la rupture de l'accord lors des précédentes négociations commerciales de l'UE qui ont pris fin en 2013.

L'Inde a repris les pourparlers avec la région, où se trouvent des entreprises telles que Volkswagen AG et Mercedes-Benz qui comptent l'Inde comme un important marché de croissance, et espère finaliser un accord d'ici à la fin de 2023.

Certaines entreprises s'inquiètent également du fait qu'avec les importants investissements consacrés à la mobilité propre, l'importation facile de véhicules électriques risque de nuire aux acteurs locaux, ont-ils ajouté.

"Tout le monde agit avec beaucoup d'appréhension et peu de données sur l'impact que peut avoir une réduction des droits de douane", a déclaré l'une des sources. (Reportage d'Aditi Shah et Aftab Ahmed à New Delhi ; Reportage supplémentaire d'Aditya Kalra ; Édition de Clarence Fernandez)