Les efforts de décarbonisation de Toyota, Honda et Nissan sont à la traîne, selon une étude de Greenpeace

Greenpeace a classé Toyota au dernier rang des 10 premiers constructeurs automobiles en termes de volume de ventes - il avait obtenu la même note l'année dernière - et a souligné que les véhicules à émission zéro représentaient moins de 1 % des ventes de l'entreprise, et a constaté la lenteur des progrès en matière de décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement.

En décembre, Toyota a revu à la hausse son objectif de ventes annuelles de véhicules entièrement électriques, le faisant passer de 2 millions d'unités à 3,5 millions d'unités d'ici 2030, mais cela est insuffisant, a déclaré Daniel Read, chargé de campagne sur le climat et l'énergie à Greenpeace Japon.

"Fondamentalement, par rapport aux autres constructeurs automobiles mondiaux, ils sont très en retard", a déclaré M. Read.

Le classement a mesuré les progrès réalisés dans l'élimination progressive des moteurs à combustion interne, la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement et la réduction et l'efficacité des ressources.

Un porte-parole de Toyota a déclaré dans un communiqué que l'entreprise s'efforce de réduire les émissions de CO2 autant et aussi rapidement que possible, ajoutant qu'elle continuera à "faire tous les efforts possibles pour proposer autant d'options de (véhicules électriques à batterie) et d'autres multi-propulsions à nos clients dans le monde entier".

Certains investisseurs verts et groupes environnementaux ont déclaré que la société devrait agir plus rapidement pour introduire des véhicules entièrement électriques (ou "électriques à batterie"), plutôt que de conserver le moteur à combustion interne dans les hybrides.

Toyota a lancé son premier véhicule électrique produit en série, le SUV bZ4X, en mai, mais il a été rappelé moins de deux mois plus tard en raison d'un risque que les roues se détachent. Pourtant, l'entreprise a déclaré la semaine dernière qu'elle investirait jusqu'à 730 milliards de yens au Japon et aux États-Unis pour fabriquer des batteries destinées aux véhicules entièrement électriques.

Nissan et Honda se sont classés respectivement 8e et 9e, perdant tous deux trois places par rapport au classement de l'année dernière.

Greenpeace a déclaré que Honda n'avait pas de feuille de route pour atteindre les objectifs, notamment celui de faire des véhicules à émission zéro et des véhicules à pile à combustible 100 % des nouvelles ventes. Elle a également déclaré que les ventes de véhicules à émission zéro n'ont pas augmenté de manière significative pour Nissan, qui était considéré comme un pionnier sur le marché des véhicules entièrement électriques avec la Leaf.

Un porte-parole de Honda a déclaré que l'entreprise continuerait à essayer d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un porte-parole de Nissan a refusé de commenter le rapport mais a déclaré que l'entreprise continuerait à accélérer ses efforts d'électrification.

General Motors Co a conservé la première place.