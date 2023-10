Tokyo (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors, partenaire de Renault et Nissan, a de nouveau relevé ses prévisions annuelles lundi grâce à la faiblesse du yen notamment face au dollar, et plus confiant concernant l'amélioration de ses prix de vente.

Le groupe, qui avait déjà rehaussé ses objectifs en juillet, table désormais pour l'exercice 2023/24 qui se terminera fin mars sur un bénéfice net de 140 milliards de yens (886 millions d'euros), contre 110 milliards de yens précédemment. Cela représenterait néanmoins un recul de 17% sur un an.

Mitsubishi prévoit un bénéfice opérationnel de 200 milliards de yens (1,3 milliard d'euros) au lieu de 170 milliards de yens auparavant, soit une hausse de 5% sur un an.

Il a aussi rehaussé son objectif de ventes à 2.850 milliards de yens (18 milliards d'euros), ce qui serait une augmentation de 16% sur un an (au lieu de 13% lors de ses prévisions précédentes).

Au deuxième trimestre (juillet-septembre), la marque aux trois diamants a vu son bénéfice net fondre de 56% à 19,6 milliards de yens, et son bénéfice opérationnel progresser au contraire de 9,6% à 59 milliards de yens. Ses ventes ont augmenté de 10% à 695 milliards de yens.

Mitsubishi Motors prévoit sur l'ensemble de l'exercice une croissance de ses ventes en volume en Amérique du Nord, mais un net recul en Europe et surtout en Asie du Sud-Est, son principal marché.

Le groupe a annoncé la semaine dernière avoir décidé l'arrêt définitif de sa production en Chine, qui était déjà suspendue depuis mars face à sa situation de plus en plus précaire sur ce marché, où ses ventes ont complètement fondu ces dernières années du fait des profondes mutations du marché automobile dans ce pays, de plus en plus dominé par des marques locales et très branché sur l'électrique.

Le constructeur a aussi annoncé la semaine dernière qu'il comptait investir jusqu'à 200 millions d'euros dans Ampere, l'entité électrique de son partenaire français Renault, afin de "continuer d'améliorer le développement de ses technologies électriques et étoffer son offre de véhicules" dans ce segment.

afp/rq