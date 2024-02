TOKYO (Reuters) - L'action Nissan Motor a connu vendredi sa plus forte chute à la Bourse de Tokyo en plus de 20 ans, après que le constructeur automobile a abaissé ses perspectives mondiales de ventes de véhicules face à la concurrence acharnée de la Chine.

Les constructeurs automobiles japonais, comme leurs concurrents américains et européens, continuent de perdre des parts de marché en Chine au profit des marques locales à croissance rapide, comme BYD, qui ont lancé des véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables plus abordables.

Les enjeux sont cependant plus importants pour Nissan qui, jusqu'en 2022, comptait la Chine comme son plus grand marché. L'entreprise a également eu du mal à se remettre complètement de plusieurs années de troubles internes provoqués par l'arrestation et la chute de son ancien PDG Carlos Ghosn.

Par rapport à ses rivaux nationaux Toyota et Honda, Nissan est le plus vulnérable à la Chine, où il a moins de capital et de valeur de marque, estime James Hong, responsable de la recherche sur la mobilité chez Macquarie. "Ce sont eux qui ressentent le plus de pression", a-t-il ajouté, alors que de "nombreux fabricants chinois deviennent de plus en plus agressifs et cherchent manifestement à s'approprier des parts de marché". Son action a perdu 11,6% vendredi, effaçant ainsi 1,8 milliard de dollars (1,67 milliard d'euros) de sa capitalisation boursière. Lors de la publication de ses comptes financiers jeudi, Nissan a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 141,6 milliards de yens pour le troisième trimestre - un cinquième de moins que l'estimation des analystes interrogés par LSEG - et a réduit ses prévisions de ventes mondiales de 150.000 voitures, pour les ramener à 3,7 millions.

Le groupe a néanmoins maintenu sa prévision d'un bénéfice annuel de 620 milliards de yens.

Son directeur financier, Stephen Ma, a déclaré aux journalistes que les prévisions avaient été revues à la baisse en raison des performances de Nissan en Chine, où les ventes ont reculé d'un quart au cours des neuf mois de l'année 2023. Il a également évoqué une concurrence plus forte sur d'autres marchés clés, comme les États-Unis.

L'entreprise prend des mesures pour renforcer sa compétitivité, notamment en ajustant les mesures incitatives, a-t-il ajouté.

MARGE NULLE ?

Compte tenu de la concurrence acharnée, les constructeurs automobiles étrangers sont contraints de réduire leurs prix en Chine, ce qui ne fait qu'aggraver les difficultés. Pour Nissan, son revenu net par véhicule a baissé de 8% dans le pays par rapport à l'année précédente.

Cela a fait naître le spectre d'une "activité à marge nulle" pour Nissan, qui pourrait être confronté à des ventes atteignant tout juste le seuil de rentabilité, analyse James Hong de Macquarie.

Pour Shinya Naruse, analyste principal chez Okasan Securities, les constructeurs automobiles japonais "doivent développer des modèles adaptés au marché chinois" et cela pourrait prendre quelques années.

Les acheteurs chinois, en particulier les plus jeunes, sont attirés par des options telles que les systèmes d'aide à la conduite, le stationnement automatisé et la reconnaissance vocale, qui sont de plus en plus courantes chez les constructeurs nationaux.

Pour répondre à ce défi, les constructeurs japonais pourraient lancer des modèles répondant aux desiderata locaux et utiliser les capacités excédentaires des usines chinoises pour construire des véhicules destinés à l'exportation.

Nissan a déclaré en novembre qu'elle commencerait à exporter des voitures de Chine vers d'autres marchés étrangers à partir de 2025, en visant initialement des volumes annuels compris entre 100.000 et 200.000 véhicules.

Honda cherchera également à optimiser sa capacité de production en Chine, a déclaré jeudi à la presse le directeur financier Eiji Fujimura, sans donner plus de détails.

L'analyste James Hong a cependant mis en garde sur le fait que l'utilisation de la capacité de production chinoise pour les exportations entraînait un faible retour sur le capital investi.

Selon le directeur financier de Nissan, le groupe a progressé dans la relance des ventes en Chine au quatrième trimestre, en se concentrant sur les villes et les régions où l'électrification se fait à un rythme plus lent.

Cela a permis au constructeur automobile d'augmenter ses ventes de près de 20% au cours des trois derniers mois de l'année dernière, a ajouté Stephen Ma.

"Nous avons l'intention de rester en Chine et nous voulons être un acteur pertinent et un acteur de taille", a-t-il déclaré.

(Reportage Daniel Leussink ; version française Kate Entringer)

par Daniel Leussink