Nissan : de l'aluminium à faibles émissions de CO2

Le 17 mai 2024 à 17:04

Nissan a annoncé l'utilisation des pièces en aluminium à faibles émissions de CO2 fabriquées à partir d'aluminium vert ou recyclé dans ses nouveaux modèles et ses modèles actuels à partir de l'année 2024. Le groupe souhaite ainsi achever la transition vers de telles pièces d'ici 2030.



L'aluminium représente environ 10 % du poids des véhicules. En utilisant de l'aluminium à faible émission de CO2, Nissan vise à faire un pas important vers la neutralité carbone.



Nissan vise à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble du cycle de vie de ses véhicules d'ici 2050.



L'aluminium vert est produit à partir d'électricité dérivée de combustibles non fossiles et peut réduire les émissions de CO2 pendant la production d'environ 50%.



L'aluminium recyclé peut réduire les émissions de CO2 d'environ 95 %. Nissan a acheté des tôles d'aluminium à faibles émissions de CO2 pour les panneaux de véhicules produits au Japon auprès de Kobe Steel et de UACJ Corporation.



Nissan utilisera de l'aluminium à faible émission de CO2 pour toutes les pièces en aluminium, y compris les composants traités, dans le monde entier, afin de réduire davantage les émissions de CO2.



