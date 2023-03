Nissan dégradé en catégorie spéculative par S&P

Données financières JPY USD EUR CA 2023 10 330 Mrd 75 972 M 71 133 M Résultat net 2023 180 Mrd 1 327 M 1 242 M Dette nette 2023 4 980 Mrd 36 626 M 34 293 M PER 2023 11,6x Rendement 2023 1,16% Capitalisation 2 168 Mrd 15 943 M 14 927 M VE / CA 2023 0,69x VE / CA 2024 0,64x Nbr Employés 134 111 Flottant 45,7% Graphique NISSAN MOTOR CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NISSAN MOTOR CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 553,60 JPY Objectif de cours Moyen 635,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 14,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Makoto Uchida Program Director Stephen Ma Chief Supervisor Yasushi Kimura Chairman Kunio Nakaguro Executive Vice President, Head-R&D Yasunobu Matoba Chief Information Officer & Head-Global IT Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NISSAN MOTOR CO LTD 32.41% 15 943 TOYOTA MOTOR CORPORATION 5.13% 190 285 VOLKSWAGEN AG 19.98% 87 429 MERCEDES-BENZ GROUP AG 23.40% 86 577 BMW AG 21.68% 69 294 GENERAL MOTORS COMPANY 21.91% 56 413