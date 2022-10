Nissan fait pression sur Renault pour qu'il réduise sa participation-WSJ

8 octobre (Reuters) - Nissan Motor Co Ltd fait pression sur son partenaire Renault SA pour qu'il réduise sa participation dans le capital du constructeur automobile japonais et réorganise leur alliance vieille de plus de 20 ans, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources au fait du dossier.

Le constructeur automobile français Renault détient environ 43 % de Nissan, tandis que la firme japonaise possède 15 % de son principal actionnaire, mais sans droit de vote.

En juin, Nissan a révélé pour la première fois certains détails de ce pacte d'alliance, qui empêche Renault d'augmenter unilatéralement sa participation dans le capital de Nissan au-delà de 44,4 %.

Nissan aurait profité des discussions qui se mènent en ce moment sur le projet de Renault de créer en son sein une entité dédiée à l'électrique pour demander au constructeur français de réduire la participation qu'il détient dans son capital, selon le Wall Street journal.

Renault souhaite scinder les activités liées aux véhicules électriques et aux moteurs à combustion afin de rattraper son retard dans le domaine de l'électrique face à des concurrents tels que Tesla et Volkswagen.

Nissan n'a pas encore dit comment il comptait soutenir ce projet. Son directeur d'exploitation, Ashwani Gupta, s'était rendu en France le mois dernier avec d'autres cadres de l'entreprise pour en discuter, précise le Wall Street Journal.

Renault prévoit de dévoiler un plan détaillé pour cette nouvelle entité cet automne.

Le constructeur français a refusé de commenter l'article. Nissan n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre aux questions de Reuters. (Reportage de Rhea Binoy à Bengalore, version française Caroline Pailliez)