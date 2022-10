Nissan fait pression sur Renault pour qu'il réduise sa participation - sources

PARIS/TOKYO (Agefi-Dow Jones)--Nissan fait pression sur son partenaire français Renault pour qu'il vende une partie de sa participation dans le constructeur automobile japonais, dans le cadre d'une vaste négociation visant à réorganiser son alliance avec le constructeur automobile français, vieille de plus de deux décennies, selon des personnes proches du dossier.

Des dirigeants de Renault et de Nissan ont fait la navette entre le Japon et la France pour mettre au point les détails du plan, dans le but d'annoncer un accord dès novembre, selon les sources.

Des dirigeants de Nissan, dont le directeur général délégué Ashwani Gupta, se sont rendus en France à la fin du mois dernier et ont discuté de la possibilité pour le constructeur automobile japonais d'investir dans la nouvelle activité de véhicules électriques de Renault, ont précisé les sources.

Renault s'apprête à créer deux divisions distinctes au sein de l'entreprise pour gérer l'abandon à terme des véhicules thermiques : une qui se concentrerait sur les véhicules électriques et les logiciels et une autre pour son activité traditionnelle de moteurs à combustion et d'hybrides.

Renault prévoit de détenir au moins 51% de la nouvelle entité de véhicules éléctriques dans laquelle Nissan détiendra également une participation si le constructeur japonais choisit finalement d'y prendre part.

En échange de sa participation à ce projet, Nissan formule un certain nombre de demandes, selon les sources. L'une d'entre elles est que Renault vende au moins une partie de sa participation de 43% dans le constructeur automobile japonais, un objectif de longue date pour Nissan.

Le Financial Times avait rapporté certains détails de ces discussions vendredi.

-Nick Kostov, River Davis and Sean McLain, The Wall Street Journal

(Version française Pierre-Jean Lepagnot) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2022 12:49 ET (16:49 GMT)