Londres (awp/afp) - Le patron de Nissan Makoto Uchida a assuré lundi qu'il n'y aurait "pas de retour en arrière" du constructeur sur l'électrique, quelques jours après le report de cinq ans de l'interdiction des voitures à carburant fossile annoncé par Londres la semaine dernière.

"Plus d'un million de clients ont déjà rejoint notre voyage et ont découvert le plaisir d'un véhicule électrique Nissan", et il n'y aura "pas de retour en arrière maintenant", a déclaré M. Uchida, cité lundi dans un communiqué du groupe.

Le constructeur dévoilait lundi à Londres un nouveau concept car "sportif et urbain" (le Concept 20-23) pour marquer le 20e anniversaire de son studio de design du quartier de Paddington, dans la capitale britannique.

L'entreprise "passera au tout électrique d'ici 2030 en Europe. Nous pensons que c'est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et pour la planète", a ajouté le dirigeant.

Nissan, allié du français Renault, avait déjà annoncé en février une accélération vers l'électrification, disant viser une part de 98% pour ses ventes de véhicules électrifiés (électriques et hybrides) en Europe d'ici 2027.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait annoncé mercredi le report de plusieurs mesures phares de la politique climatique du Royaume-Uni. Les voitures neuves roulant à l'essence et au gazole seront désormais interdites à la vente en 2035 et non en 2030.

Une mesure qui "aligne" le Royaume-Uni avec le calendrier d'autres pays comme l'UE, avait défendu M. Sunak, face au tollé suscité dans le secteur automobile.

"Alors que de nombreux pays débattent du moment où il faudra interdire la vente de moteurs à combustion interne, Nissan poursuit son objectif visant à atteindre 100% de véhicules électriques (vendus) en Europe d'ici 2030", a insisté le constructeur lundi.

Tous les nouveaux modèles de Nissan sur le continent seront en outre désormais entièrement électriques.

À l'échelle mondiale, le constructeur prévoit de lancer 19 véhicules tout électriques d'ici 2030, et d'introduire une technologie sans cobalt pour réduire le coût des batteries des véhicules électriques de 65% d'ici 2028-2029.

Le report de l'interdiction des voitures à carburant fossile au Royaume-Uni avait suscité des réactions outrées de représentants de l'industrie automobile britannique la semaine dernière.

"Notre entreprise attend trois choses du gouvernement britannique: de l'ambition, des engagements et de la cohérence" et l'annonce de mercredi va "à l'encontre des trois", avait asséné la patronne de Ford au Royaume-Uni Lisa Brankin.

Le lobby britannique du secteur automobile, la SMMT, dénonçait pour sa part de la "confusion et de l'incertitude".

afp/rp