Nissan Motor Co., Ltd. figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (88,1%) : 3,9 millions d'unités vendues en 2021/22 et réparties par pays entre Japon (428 000 unités), Chine (1 381 000), Amérique du Nord (1 183 000), Europe (340 000) et autres (543 000) ; - prestations de services financiers (11,9%) : notamment prestations de financement des achats de véhicules. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (21,2%), Asie (9,6%), Amérique du Nord (47,7%), Europe (11,3%) et autres (10,2%).

Secteur Fabricants de voitures et camions