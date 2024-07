Nissan a réduit d'un tiers la production prévue dans sa principale usine japonaise ce mois-ci, une décision qui l'amènera également à réduire la production d'un modèle phare de crossover, ont déclaré deux personnes, alors qu'il est confronté à la faible demande américaine pour sa gamme vieillissante. Jeudi, le constructeur automobile japonais a fait état d'un effondrement presque total de ses bénéfices d'avril à juin et a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année après avoir été contraint d'offrir des rabais importants aux États-Unis, soulignant ainsi le risque croissant auquel il est confronté sur son plus grand marché.

Contrairement à ses rivaux Toyota et Honda, Nissan ne propose pas de modèles hybrides aux États-Unis et n'a donc pas bénéficié de la récente hausse de la demande des consommateurs américains pour les véhicules hybrides, alors que l'enthousiasme pour les véhicules électriques s'est refroidi.

Le constructeur automobile prévoit maintenant de produire un peu moins de 25 000 véhicules dans son usine de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, ce mois-ci, selon deux personnes au fait de la situation. Ces deux personnes ont refusé d'être identifiées car ces informations ne sont pas publiques.

Nissan n'a pas été en mesure de faire des commentaires dans l'immédiat, a déclaré un porte-parole.

L'entreprise prévoit de fabriquer environ 10 000 exemplaires du crossover Rogue destinés à l'exportation dans l'usine, soit la moitié de ce qu'elle avait prévu de fabriquer ce mois-ci pour cette voiture populaire, ont indiqué les sources.

Outre l'usine de Kyushu, Nissan fabrique également des modèles Rogue à Smyrna, dans le Tennessee.

Les ouvriers de l'usine de Kyushu travaillent désormais moins que les huit heures quotidiennes habituelles en raison de la réduction de la production, et travaillent un peu plus de sept heures par jour, a déclaré l'une des personnes.

Nissan s'est retrouvé avec une accumulation de modèles 2023 du Rogue aux États-Unis, et ceux-ci deviennent plus difficiles à vendre avec le lancement du modèle 2024, a déclaré une deuxième personne.

Nissan a dû offrir des incitations agressives pour écouler le modèle 2023, tout en retenant la promotion agressive du modèle 2024 à plus forte marge, a déclaré cette personne.

Nissan a déclaré en mars qu'il lancerait 30 nouveaux modèles au cours des trois prochaines années et qu'il visait à augmenter ses ventes mondiales d'un million de véhicules tout en réduisant ses coûts afin d'améliorer sa rentabilité.

En 2023, Nissan a vendu environ 3,4 millions de véhicules dans le monde, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente.

Selon Seiji Sugiura, analyste au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, l'objectif pourrait maintenant être un peu trop ambitieux.

"Même si Nissan essaie de vendre des voitures de luxe ou onéreuses, la marque ne dispose pas d'un tel pouvoir aux États-Unis. Vous pouvez le constater en regardant les prix des voitures d'occasion", a-t-il déclaré. "Ils doivent accorder des remises, ils doivent vendre avec des incitations.

Bien que Nissan vende deux VE aux États-Unis, elle s'est fait piéger en ne proposant pas d'hybrides sur ce marché, pariant plutôt sur le fait que les consommateurs américains seraient intéressés par les voitures à essence ou les VE. Cette situation devrait continuer à peser.

"Le marché américain dans son ensemble connaît une évolution de la demande vers les hybrides", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note aux clients, ajoutant que le lancement d'une voiture hybride par Nissan n'était pas prévu aux États-Unis avant 2026.

Nissan a déclaré que sur les 30 nouveaux modèles prévus, 16 seraient électrifiés, dont huit VE et quatre hybrides rechargeables.

Le PDG Makoto Uchida a déclaré lors d'une réunion d'information jeudi que l'entreprise chercherait à renforcer sa gamme en Amérique du Nord, y compris avec des véhicules hybrides rechargeables, mais il a refusé de donner un calendrier précis.

Selon Goldman Sachs, il faudra attendre un certain temps avant que le marché boursier ne prenne en compte l'augmentation des marges envisagée par l'entreprise sur la base des nouveaux modèles. Au niveau mondial, les stocks de Nissan s'élèvent actuellement à 640 000 véhicules, soit le niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans. L'état de ses activités aux États-Unis constitue une nouvelle complication pour un constructeur automobile qui doit déjà faire face à des années de réduction de sa part de marché en Chine.

Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grands marchés de Nissan, et la montée en puissance de nouveaux acteurs en Chine, comme BYD, pourrait signifier que le constructeur automobile japonais finira par être encore plus dépendant des États-Unis à mesure que les perspectives en Chine se réduiront.