La société britannique Octopus Energy a annoncé jeudi qu'elle avait lancé le premier tarif véhicule-réseau du pays, garantissant une recharge gratuite aux propriétaires de véhicules électriques qui revendent l'énergie des batteries de leurs voitures au réseau pendant les heures de pointe.

Octopus a déclaré que son tarif Octopus Power Pack permettra aux propriétaires de véhicules électriques qui parcourent 16 093 km par an d'économiser plus de 850 livres (1 067 dollars) par an.

La recharge bidirectionnelle ou "vehicle-to-grid" (V2G) est considérée depuis longtemps comme une technologie susceptible de contribuer à l'équilibre des réseaux électriques en utilisant des millions de véhicules électriques comme des batteries sur roues qui fourniraient de l'énergie aux réseaux lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Jusqu'à présent, il existe peu de modèles de véhicules électriques, en dehors de la Nissan Leaf, capables d'effectuer une charge bidirectionnelle, bien que d'autres constructeurs automobiles aient prévu de commercialiser des modèles prêts pour le V2G au cours des prochaines années.

Octopus a déclaré que le tarif utilise la plateforme technologique Kraken de la société, "chargeant la voiture avec de l'électricité verte et bon marché pendant les heures creuses et l'exportant vers le réseau lorsqu'elle en a le plus besoin".

L'entreprise a précisé que les propriétaires de VE participants devaient avoir leur voiture branchée pendant environ six heures par jour pour renvoyer l'électricité au réseau et conduire moins de 12 000 miles par an.

(1 $ = 0,7966 livre)