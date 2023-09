Le constructeur automobile français Renault a déclaré mardi que son alliance avec Nissan et Mitsubishi évoluerait d'ici la fin de l'année vers un modèle davantage axé sur les projets afin de "permettre des décisions rapides et agiles et de s'adapter aux exigences régionales".

Cette évolution vise à mieux s'adapter aux marchés automobiles qui deviennent plus régionaux en raison des différences de réglementation, notamment en ce qui concerne l'électrification et la connectivité, a déclaré Renault.

L'organisation des achats de l'alliance évoluera vers des entités distinctes axées sur une approche projet par projet, a-t-il ajouté.

Renault et Nissan ont finalisé fin juillet les termes d'une alliance restructurée après des mois de négociations.

Les pourparlers ont duré des mois de plus que prévu, en partie à cause de Nissan, qui s'inquiétait de la protection de sa propriété intellectuelle dans le cadre de futures collaborations.

L'accord de juillet a permis aux deux entreprises de se concentrer sur le problème plus urgent de l'évolution rapide du paysage industriel.

Pour Nissan, cela signifie faire face à des perspectives de plus en plus sombres pour les constructeurs automobiles étrangers en Chine, le plus grand marché automobile du monde, tandis que Renault se concentre sur la création d'une activité distincte dans le domaine des véhicules électriques appelée Ampere. (Reportage de Dominique Vidalon ; reportage complémentaire de Gilles Guillaume ; édition de Sudip Kar-Gupta et Mark Potter)