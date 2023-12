Renault espère pouvoir échapper à la malédiction de sa valeur négative l'année prochaine grâce à la création de deux entreprises spécialisées, Ampere et Horse, et à son alliance renouvelée avec Nissan et Mitsubishi, ont déclaré plusieurs cadres supérieurs.

Bien que le constructeur automobile français ait vendu plus de deux millions de véhicules l'année dernière et affiché des bénéfices records pour le premier semestre 2023, les investisseurs évaluent effectivement l'activité principale de l'entreprise à moins de zéro.

La capitalisation boursière du groupe est actuellement d'environ 10,6 milliards d'euros (11,43 milliards de dollars), ce qui est nettement inférieur à ses rivaux européens. Stellantis vaut environ 64 milliards d'euros et Volkswagen 57 milliards d'euros, selon les données du LSEG.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel à 12 mois de Renault - un indicateur clé de l'évaluation des actions - est de 2,8, soit le plus faible des constructeurs automobiles européens.

Si l'on exclut la valeur des actions Nissan détenues par Renault (6,6 milliards d'euros), la trésorerie nette de son activité automobile (2,2 milliards au 30 juin) et les services financiers de son unité Mobilize (6,1 milliards d'euros au 30 juin), la valeur "core" restante s'élève à moins 4,3 milliards d'euros pour les actifs automobiles de Renault, d'après les calculs de Reuters et les données de Renault.

"Ce n'est pas à moi de décider quelle est la valeur fondamentale de l'entreprise", a déclaré Luca de Meo, PDG de Renault, lors de la conférence de presse organisée mercredi avec Nissan et Mitsubishi au sujet de leur nouvelle alliance.

"Mon travail consiste à m'assurer que nous faisons ce qu'il faut pour que les investisseurs et le marché comprennent qu'il y a beaucoup de substance dans Renault.

M. de Meo espère que la cotation d'Ampere, un "pure player" dans le domaine des véhicules électriques et des logiciels, dont l'introduction en bourse est prévue pour le printemps prochain si les conditions du marché le permettent, contribuera à donner de la substance à l'entreprise.

En septembre, M. de Meo a évoqué une valorisation possible de 10 milliards d'euros, alors que certains analystes évaluaient Ampere à 3-4 milliards d'euros.

Une valeur devrait également être trouvée dans l'ancienne activité de moteurs à combustion de Renault, Horse, détenue en copropriété avec le Chinois Geely et en attente d'un investissement de Saudi Aramco.

Des sources ont précédemment déclaré à Reuters que le groupe pétrolier saoudien envisageait de prendre une participation d'environ 20 % dans la coentreprise. L'importance de cet investissement et de cette participation - qui, selon M. de Meo, pourrait être annoncée à la fin de l'année ou au début de 2024 - aura un impact sur sa valorisation.

Nous espérons qu'il deviendra progressivement plus difficile de dire : "Le cheval vaut ceci, Ampere vaut cela" : Le cheval vaut tant, l'ampère vaut tant (...) Tout le reste vaut moins ", a déclaré le directeur financier Thierry Pieton à Reuters le mois dernier.

LIENS PLUS SIMPLES VERS NISSAN

Le problème de l'évaluation négative de Renault remonte à plusieurs années. Le constructeur automobile souffre du syndrome du conglomérat, où l'ensemble vaut moins que la somme de ses parties.

Pour simplifier leur lecture de Renault, les investisseurs ont à plusieurs reprises préconisé soit une fusion avec Nissan, soit une séparation entre les partenaires français et japonais.

Cette année, Renault et Nissan ont dévoilé une vaste restructuration de leur alliance, fondée il y a plus de vingt ans, avec une structure de capital plus simple, la fin des achats communs et des ambitions plus pragmatiques basées sur des projets individuels et des régions.

"Il est certain que ce mouvement sur l'alliance pourrait aider", a déclaré M. de Meo. "Mais nous ne l'avons pas fait pour l'évaluation de base, nous l'avons fait (pour) trouver une structure qui nous permettrait d'être plus efficaces, plus rapides et plus concrets.

Dans une note adressée à leurs clients cette semaine, les analystes de Bernstein ont écrit que la valorisation de Renault restait étonnamment faible malgré une hausse de 16 % du cours de l'action depuis le début de l'année. (1 $ = 0,9272 euros) (Reportage de Gilles Guillaume, rédaction de Nick Carey. Rédaction : Jane Merriman)