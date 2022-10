Renault et Nissan sont en pourparlers concernant l'avenir de leur partenariat d'alliance, ont déclaré les entreprises lundi.

"Le Groupe Renault et Nissan Motor Co sont actuellement engagés dans des discussions confiantes autour de plusieurs initiatives dans le cadre d'efforts continus pour renforcer la coopération et l'avenir de l'alliance", ont déclaré les entreprises dans un communiqué commun. (Reportage de Sudip Kar-Gupta, édition de Louise Heavens)