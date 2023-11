Paris (awp/afp) - Une voiture à moins de 20.000 euros et la promesse de profits propulsés par une forte baisse des coûts: Renault tente de séduire les investisseurs avant le lancement en Bourse de sa filiale électrique, Ampere.

La marque qui vient de sortir du gouffre a lancé début novembre cette filiale qui rassemble ses activités électriques et logicielles en France.

Elle prépare l'entrée en Bourse d'Ampere pour le printemps 2024, avec une valorisation estimée entre huit et dix milliards d'euros, soit autant que Renault Group actuellement.

Mais il lui faudra séduire la Bourse, où les constructeurs automobiles historiques font pâle figure face à leurs nouveaux concurrents électriques.

"Ampere, c'est aujourd'hui le projet le plus ambitieux, solide, holistique, en réponse aux défis qui nous viennent de l'est et de l'ouest", a souligné le patron du groupe Luca de Meo lors d'une conférence de presse.

Ampere rassemble plus de 11.000 collaborateurs, dont un tiers d'ingénieurs, qui conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des véhicules sous la marque Renault.

"C'est aussi une manière de réinventer la marque Renault et d'en faire une marque complètement électrique en 2030 (...). C'est un peu comme dans l'armée, tu envoies des voltigeurs cinq kilomètres à l'avant", a fait valoir M. de Meo.

L'entrée en Bourse doit dégager de l'argent frais pour accélérer le virage électrique de Renault, et "donner plus rapidement des dividendes aux actionnaires et au groupe", a insisté Luca de Meo.

Sur un marché des voitures électriques qui a explosé ces dernières années, la filiale de Renault prévoit de vendre environ 300.000 véhicules en 2025 et un million en 2031, soit la moitié de ce que Renault a écoulé dans le monde en 2022.

Ampere vise un chiffre d'affaires ambitieux de 10 milliards d'euros dès 2025, contre 46 milliards pour le groupe Renault en 2022, et un taux de croissance annuel de plus de 30% entre 2023 et 2031.

Ampere devrait être à l'équilibre financier en 2025 et pourrait distribuer ses premiers dividendes dès 2026.

"Démocratiser les véhicules électriques"

Le développement des voitures devra être deux fois plus rapide, et son coût divisé par deux, a souligné M. de Meo. Le coût des batteries devrait continuer à baisser, et la complexité des véhicules réduite fortement.

"Ce qu'on veut, c'est démocratiser les véhicules électriques en Europe", a indiqué le directeur financier de Renault, Thierry Piéton. "L'Europe a besoin de nous pour développer ce type de projet", a appuyé M. de Meo.

Début 2024, la Renault 5 électrique, assemblée dans le nord de la France, sera proposée à partir de 25.000 euros. Et Renault continue à puiser dans son répertoire; la petite Twingo aura droit à une nouvelle version électrique, fabriquée en Europe (mais a priori pas en France) et vendue moins de 20.000 euros, à partir de 2026.

Renault compte ainsi faire face à la concurrence asiatique (BYD) et américaine (Tesla), mais aussi à la future Citroën C3 électrique.

La nouvelle filiale de Renault proposera au total sept modèles électriques d'ici 2031, dont les Mégane, Scenic, R5 et R4 (en 2025), et la Twingo.

Le prix de vente des modèles de segment moyen, comme les Mégane et Scenic, sera à parité avec les véhicules thermiques d'ici à 2027/2028 "tout en préservant les marges", a souligné Renault.

Alors que plusieurs lancements en Bourse ont beaucoup déçu cet automne, Renault se réserve le droit de ne pas introduire Ampere sur les marchés si sa valeur potentielle n'est pas satisfaisante en 2024, ont prévenu ses dirigeants mercredi.

Renault pourrait aussi financer ce projet "tranquillement avec (ses) ressources", a souligné Luca de Meo. "On n'est pas fou, on ne va pas balancer une partie de l'entreprise pour rien", a-t-il lancé.

Nissan et Mitsubishi, ses partenaires japonais au sein de l'Alliance, reformée sur de nouvelles bases cette année, ont annoncé qu'ils investiraient à hauteur de 800 millions d'euros au total dans Ampere, où Renault restera majoritaire.

Pour dégager des fonds, le Losange pourrait également vendre prochainement sa participation de 28,4% dans Nissan, a indiqué sa direction.

afp/rp