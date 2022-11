Tokyo finit en hausse, Hong Kong reste en forme

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé lundi dans le vert, satisfaite par les derniers chiffres de l'emploi américain, et la Bourse de Hong Kong poursuivait sa vive remontée malgré le démenti par Pékin d'un prochain allègement de sa politique zéro Covid.

L'indice vedette Nikkei à Tokyo a gagné 1,21% à 27.527,64 points et l'indice élargi Topix a pris 0,98% à 1.934,09 points.

Le chômage a légèrement augmenté aux Etats-Unis en octobre, au-delà des prévisions, et la hausse des salaires a ralenti, selon des données officielles publiées vendredi.

Ces éléments vont dans le sens d'une décélération de l'économie américaine et donc de l'inflation, de quoi conforter le scénario d'un atterrissage en douceur espéré par la Réserve fédérale américaine (Fed), et donc d'un possible ralentissement du rythme de son resserrement monétaire à l'avenir.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng restait très dynamique (+2,88% vers 06H10 GMT), bien que Pékin ait fermement démenti ce week-end des spéculations sur un possible allègement de sa stratégie zéro Covid, même si celle-ci fragilise l'économie nationale.

Du côté des valeurs

NISSAN: alors que les spéculations font rage au sujet des négociations sur le futur de l'alliance Renault-Nissan, qui tardent à aboutir, le directeur général de Nissan (+0,49% à 488,5 yens) a assuré vendredi que celles-ci n'étaient pas dans l'impasse. "Ce ne sont pas des discussions faciles, mais nous allons y arriver", a déclaré Makoto Uchida dans un entretien accordé à plusieurs médias depuis Paris.

Renault doit dévoiler mardi lors d'un "Capital market day" son plan de scission de ses activités thermiques et électriques. Nissan devrait investir dans la future entité électrique de Renault, Ampère, et Renault réduire à terme sa participation dans son partenaire japonais à 15% contre 43% actuellement.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar remontait face au yen, à raison d'un dollar pour 147,12 yens vers 06H15 GMT contre 146,62 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne s'appréciait aussi par rapport à la devise nippone, un euro s'échangeant pour 146,33 yens contre 145,98 yens en fin de semaine dernière.

L'euro descendait à 0,9945 dollar contre 0,9956 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en net repli, déçu par l'éloignement de la perspective d'un allègement des restrictions sanitaires en Chine, qui en pesant sur l'économie nationale plombent aussi la demande d'or noir du pays.

Vers 06H10 GMT le baril de WTI américain perdait 1,12% à 91,57 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord cédait 0,91% à 97,67 dollars.

etb/mac/nth