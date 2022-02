Données financières JPY USD EUR CA 2022 8 866 Mrd 76 688 M 67 164 M Résultat net 2022 204 Mrd 1 765 M 1 546 M Dette nette 2022 5 411 Mrd 46 808 M 40 994 M PER 2022 11,4x Rendement 2022 1,81% Capitalisation 2 321 Mrd 20 078 M 17 585 M VE / CA 2022 0,87x VE / CA 2023 0,77x Nbr Employés 131 461 Flottant 45,7% Graphique NISSAN MOTOR CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NISSAN MOTOR CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 593,00 JPY Objectif de cours Moyen 752,78 JPY Ecart / Objectif Moyen 26,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Makoto Uchida Executive President & Chief Executive Officer Stephen Ma Chief Financial Officer & Executive Officer Yasushi Kimura Chairman Anthony Thomas Chief Information Officer Ashwani Gupta COO & Representative Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NISSAN MOTOR CO LTD 6.69% 20 078 TOYOTA MOTOR CORPORATION 9.05% 274 174 VOLKSWAGEN AG -0.57% 123 760 DAIMLER AG -0.04% 82 528 GENERAL MOTORS COMPANY -15.64% 71 866 FORD MOTOR COMPANY -14.68% 70 955