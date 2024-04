Nissha Co.,Ltd. est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la planification, au développement, à la production et à la vente de matériaux industriels, d'appareils, de technologie médicale, d'information et de communication et autres. Elle opère à travers quatre secteurs d'activité. Le segment des matériaux industriels produit et vend des films décoratifs, des moules, des produits moulés et du papier métallisé. Le segment des appareils est engagé dans la fabrication et la vente de capteurs tactiles à film, de capteurs de gaz et de dispositifs d'entrée. Le secteur de la technologie médicale est engagé dans la production et la vente d'électrodes médicales et d'instruments chirurgicaux pour les institutions médicales, et dans la fabrication sous contrat pour les fabricants de dispositifs médicaux. Le segment Information Communication est impliqué dans la planification, la production et la vente de produits et de services tels que l'impression de publications, l'impression commerciale, les solutions artistiques et les promotions des ventes. Elle est également engagée dans la gestion des espaces verts, la collecte et le transport des déchets industriels et la sécurité.

Secteur Equipements et pièces électroniques