Nitches, Inc. est une entreprise diversifiée qui se spécialise dans la création de marchandises, la fabrication de marques de luxe haut de gamme, de biens et d'objets de collection pour les influenceurs et les célébrités. La société se concentre sur les vêtements de sport, les marques d'athleisure, les produits durables et la technologie. En plus de la marchandise et de la fabrication, la Société s'associe à d'autres marques. La Société développe une technologie pour protéger sa propriété intellectuelle et empêcher la contrefaçon. Les collections de la société comprennent des sweats à capuche, des joggeurs, des shorts et des casquettes haut de gamme.

Secteur Habillement et accessoires