Nitin Spinners Limited est une société basée en Inde, qui exerce ses activités dans le secteur du textile. La société fabrique des fils de coton, des tissus tricotés et des tissus finis. Sa gamme de fils comprend des fils de coton cardés de Ne 12 à Ne 50, des fils de coton filés de Ne 12 à Ne 30, des fils de coton peignés compacts de Ne 12 à Ne 100, des fils de coton cardés compacts de Ne 12 à Ne 30, des fils de coton mixtes poly/coton filés de Ne 10 à 50, et des fils de filature à âme, entre autres. Sa gamme de tissus tricotés comprend des jerseys simples, des tissus mélangés de lycra, des structures piquées, des structures interlock, des structures côtelées et des tissus 3 T Fleece. Elle propose des tissus finis et imprimés, tels que des tissus en coton, en coton-élasthanne, en poly/coton, en poly/coton-élasthanne, des tissus blanchis, teints, imprimés et teints en fil avec diverses finitions spéciales telles que le téflon et l'infroissabilité, ainsi que divers tissages : sergé, gabardine, sergé brisé, ripstop, toile, Mattie's, canard, uni et ratière.

Secteur Textiles et Cuirs