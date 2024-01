Nitro Games Oyj est un développeur et éditeur de jeux mobiles free-to-play basé en Finlande. La société crée des produits orientés vers le segment des utilisateurs mid-core et se concentre principalement sur le genre des jeux de stratégie. La société gère sa propre plateforme NG Platform et applique le processus de produit minimum viable pour la validation du marché avec de nouveaux prototypes de jeux après seulement une semaine de développement. La plateforme NG Platform prend en charge les téléphones et les tablettes de toutes tailles d'écran. Le portefeuille de produits de la société comprend des jeux tels que East India Company, Commander : Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove et Raids of Glory, entre autres. La société opère à travers ses filiales Nitro Games Alpha Oy et Nitro Games Beta Oy. Elle se concentre sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale.

Secteur Logiciels