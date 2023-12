Niyogin Fintech Limited est une société financière non bancaire. La société se concentre sur la fourniture de solutions de crédit, d'inclusion financière, d'investissements et de logiciels en tant que service (SaaS). Elle se concentre sur le service aux micro, petites et moyennes entreprises (MSME). Ses produits comprennent Rural Tech, Urban Tech et Wealth Tech. La gamme de produits de la Rural Tech comprend le système de paiement basé sur Aadhaar (AePS) / Micro-ATM (M-ATM), le système de paiement de factures Bharat (BBPS), le transfert d'argent domestique (DMT), Aadhaar pay, le crédit basé sur les transactions et la micro-assurance. L'Urban Tech sert les MPME par le biais de l'agrégation de crédit et de la technologie de la richesse. Elle propose des prêts garantis, y compris des prêts contre des biens et des prêts contre des garanties, ainsi que des prêts non garantis, tels que des prêts aux entreprises, des programmes d'achat immédiat et de paiement ultérieur, des programmes de paiement de factures, etc. Sa gamme de produits Wealth Tech comprend une plateforme directe pour les particuliers, une plateforme basée sur SaaS, une plateforme d'analyse du patrimoine et une plateforme pour les particuliers afin de les aider dans leur planification financière.

Secteur Services financiers aux entreprises