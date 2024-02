nLIGHT, Inc. est un fournisseur de lasers à semi-conducteurs et à fibre pour des applications industrielles, de microfabrication, d'aérospatiale et de défense. La société opère à travers deux segments : le segment des produits laser et le segment du développement avancé. Elle conçoit, fabrique et vend une gamme de lasers à semi-conducteurs et de lasers à fibre de haute puissance qui sont intégrés dans des systèmes laser ou des outils de fabrication construits par ses clients. Ses produits comprennent les lasers à semi-conducteurs, les lasers à fibres et les produits à énergie dirigée. Les lasers à semi-conducteurs sont des lasers à semi-conducteurs de haute puissance avec une gamme de niveaux de puissance, de longueurs d'onde et de tailles de fibres de sortie. Les lasers à fibre sont des lasers à fibre de haute puissance programmables et réparables. Les produits d'énergie dirigée comprennent des amplificateurs à fibre autonomes et des systèmes de combinaison et de contrôle de faisceau à utiliser dans les systèmes de laser à haute énergie (HEL) dans les applications d'énergie dirigée. Ses produits sont vendus aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud et dans divers pays européens.

