Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 30 juin 2023, NLS Pharmaceutics Ltd. a approuvé l'élection d'Audrey Greenberg et du Dr Anthony Walsh au conseil d'administration. Audrey Greenberg, cofondatrice et Chief Business Officer du Center for Breakthrough Medicines, et Anthony Walsh, PhD, Chief Business Officer d'Ability Biologics, ont tous deux été élus au conseil d'administration de NLS Pharmaceutics, élargissant ainsi la composition du conseil à une représentation américaine.