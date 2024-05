NMI Holdings, Inc. fournit une assurance hypothécaire (MI) par l'intermédiaire de ses filiales d'assurance détenues à 100 %, National Mortgage Insurance Corporation (NMIC) et National Mortgage Reinsurance Inc One (Re One). NMIC est sa principale filiale d'assurance et est autorisée à souscrire une couverture MI dans les 50 États et dans le district de Columbia (D.C.). Sa filiale, NMI Services, Inc. (NMIS), fournit des services externalisés d'examen des prêts aux initiateurs de prêts hypothécaires. Elle propose deux types principaux de couverture d'assurance-maladie : l'assurance primaire et l'assurance collective. L'assurance primaire fournit une protection contre les défaillances sur des prêts hypothécaires individuels à des pourcentages de couverture spécifiés. Toutes ses assurances primaires sont souscrites sur des prêts hypothécaires de premier rang, presque tous garantis par des maisons individuelles occupées par leur propriétaire (définies comme des maisons d'une à quatre familles et des condominiums). L'assurance collective est généralement utilisée pour fournir un rehaussement de crédit supplémentaire pour certaines transactions hypothécaires sur le marché secondaire. Elle offre des services externalisés d'examen des prêts aux initiateurs de prêts hypothécaires par l'intermédiaire du NMIS.

Indices liés Russell 2000