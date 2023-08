NMI Holdings, Inc. fournit une assurance hypothécaire (MI) par le biais de ses filiales d'assurance détenues à 100 %, National Mortgage Insurance Corporation (NMIC) et National Mortgage Reinsurance Inc One (Re One). NMIC est sa principale filiale d'assurance, qui fournit une assurance hypothécaire. La filiale de la Société, NMI Services, Inc. (NMIS), fournit des services externalisés d'examen des prêts aux initiateurs de prêts hypothécaires. La Société a émis des polices principales avec environ 1 875 clients, dont des banques hypothécaires nationales et régionales, des banques money center, des coopératives de crédit, des banques communautaires, des prêteurs hypothécaires appartenant à des constructeurs, des prêteurs sur Internet et d'autres prêteurs non bancaires. La société propose deux principaux types de couverture MI, à savoir l'assurance primaire et l'assurance collective. L'assurance MI primaire fournit une protection contre le défaut de paiement sur les prêts hypothécaires individuels à des pourcentages de couverture spécifiés. L'assurance collective est généralement utilisée pour fournir des améliorations de crédit supplémentaires pour certaines transactions hypothécaires sur le marché secondaire.