NN Group : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur NN Group et remonte son objectif de cours à 56,5 euros, le jugeant 'placé de façon attractive avec les moteurs persistants de la croissance de la génération de capital organique et un contexte de marché favorable'.



Le broker souligne que la compagnie d'assurances néerlandaise a réalisé des résultats solides au titre de 2021, avec une génération de capital organique supérieure de 8% au consensus, et a accru son programme de rachats d'actions à un milliard d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.