NN Group N.V. est un groupe d'assurance et de gestion de placements qui occupe des positions de premier plan dans l'assurance vie et non-vie aux Pays Bas, une forte présence dans un certain nombre d'autres marchés européens (tels que la Pologne, la Hongrie et la Roumanie) et au Japon. Les activités d'assurance de NN Group N.V. sont actives sur des marchés matures en Europe occidentale et au Japon, ainsi que sur des marchés en croissance en Europe centrale et orientale (CEE). L'activité de gestion de placements de NN Group N.V. offre ses produits et services à l'échelle mondiale, les Pays Bas étant son principal centre de gestion de placements. NN Group N.V. offre une gamme complète de services de retraite, de pensions, d'assurances, de placements et de services bancaires à ses clients particuliers, petites et moyennes entreprises (PME), entreprises et institutions.

Secteur Assurance vie et santé