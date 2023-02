L'assureur néerlandais NN dépasse les estimations de solvabilité, il est optimiste quant aux ventes d'assurance.

L'assureur a également annoncé une augmentation de son dividende annuel et un nouveau programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros (267,43 millions de dollars) et a déclaré qu'il prévoyait de reconduire David Knibbe au poste de PDG pour un nouveau mandat de quatre ans.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2% à 1103 GMT.

Le ratio de solvabilité de NN - le capital supplémentaire qu'un assureur doit détenir en plus des montants des sinistres qu'il est susceptible de subir - est passé de 196% en juin 2022 à 197% à la fin décembre, dépassant ainsi les prévisions consensuelles de 192% fournies par la société.

Selon le régime Solvabilité II de l'UE, un cadre réglementaire pour le secteur de l'assurance, les assureurs doivent avoir un capital de solvabilité requis (SCR) d'au moins 99,5 %.

NN a déclaré que ses nouvelles ventes totales ont augmenté l'année dernière pour atteindre 1,33 milliard d'euros, contre 1,31 milliard en 2021.

La crise COVID-19, qui a entraîné des perturbations dans les affaires et les événements, a stimulé les ventes d'assurance dans le monde entier, car les gens ont pris conscience de la nécessité d'une couverture d'assurance, a-t-elle déclaré.

"Nous avons toujours parlé de la sous-pénétration du marché, mais il est clair que COVID, lorsque les gens ont passé beaucoup plus de temps à la maison et sont également devenus plus conscients de la vulnérabilité (...) il y a une plus grande prise de conscience", a déclaré le PDG Knibbe lors d'un appel avec les analystes.

La génération de capital d'exploitation (OCG) de NN, qui mesure la création de capital excédentaire, a dépassé les estimations tant au second semestre que pour l'ensemble de l'année, reflétant une contribution plus importante des activités vie et assurance Europe aux Pays-Bas, a déclaré le groupe.

Par conséquent, il a déjà dépassé son objectif de BCG de 1,5 milliard d'euros fixé pour 2023 à la fin de 2022.

Le groupe néerlandais a augmenté son dividende total pour 2022 de 12% à 2,79 euros par action ordinaire, au-dessus de la prévision du consensus de 2,70 euros.

Cependant, il a déclaré que le bénéfice d'exploitation en 2022 a chuté à 1,74 milliard d'euros, contre 2,04 milliards d'euros en 2021, citant la vente de NN Investment Partners à Goldman Sachs en avril et des résultats inférieurs de ses activités non-vie aux Pays-Bas, vie au Japon et bancaires.

Ce résultat est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui prévoyaient un bénéfice d'exploitation de 1,84 milliard d'euros pour 2022.

(1 $ = 0,9348 euros)