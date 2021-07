NN Group : une acquisition en Pologne et en Grèce

NN Group a annoncé lundi qu'il avait trouvé un accord en vue de faire l'acquisition des activités en Pologne et en Grèce de l'américain MetLife pour un montant de 584 millions de dollars.



L'assureur néerlandais souligne que la transaction va lui permettre de porter de 8% à 12% sa part de marché dans l'assurance-vie en Pologne, le plus grand marché d'Europe de l'Est et centrale.



En Grèce, l'opération va lui conférer un statut de leader en lui permettant de mettre la main sur 31% du marché de l'assurance-vie et de l'assurance-santé, soit une part de marché totale de 18% dans le pays.



En données cumulées, ce sont quelque 2,7 millions de nouveaux clients qui vont tomber dans l'escarcelle du groupe dans ces deux pays, ainsi que 450 salariés.



L'acquisition devrait être bouclée dans la première moitié de 2022.



