L'auditeur PwC émet des doutes sur le promoteur immobilier vietnamien No Va Land

L'entreprise est l'une des plus touchées par les turbulences généralisées du secteur immobilier vietnamien, qui se débat depuis des mois en raison d'un excédent de propriétés haut de gamme, d'un endettement élevé, de règles plus strictes en matière d'émission d'obligations et de refinancement, ainsi que de l'arrestation de dirigeants d'entreprises de premier plan.

No Va Land, qui a 34 obligations actives arrivant à échéance cette année pour une valeur d'environ 16 trillions de dongs (683,88 millions de dollars) selon les données de Refinitiv, a déclaré dans ses états financiers publiés mardi qu'il avait "suffisamment de ressources pour faire face à ses obligations au cours des 12 prochains mois".

PwC a approuvé les états financiers mais a exprimé "des doutes significatifs quant à la capacité (de No Va Land) à opérer de manière continue".

"Les activités de No Va Land ont été fortement affectées par le marché de l'immobilier et la liquidité des obligations d'entreprise", a déclaré l'auditeur dans un rapport.

La société a enregistré des revenus de 11,15 billions de dongs (474,47 millions de dollars) et un bénéfice net de 2,181 billions de dongs (92,81 millions de dollars) pour 2022, soit une baisse de 26 % et 37 % respectivement par rapport à l'année précédente.

En réponse aux préoccupations de l'auditeur, No Va Land a déclaré dans une déclaration à la commission des valeurs mobilières mardi que le groupe a fait face à des obstacles, mais qu'il a été en mesure de respecter ses obligations en matière de dette, grâce au soutien du gouvernement.

Le mois dernier, le Viêt Nam a assoupli les règles relatives au remboursement des obligations et à l'accès au crédit pour les promoteurs immobiliers.

La société, l'un des plus grands émetteurs d'obligations d'entreprise parmi les sociétés immobilières vietnamiennes l'année dernière, a déclaré qu'elle était en pourparlers avec les détenteurs d'obligations pour rééchelonner les paiements ou échanger les obligations contre des produits immobiliers détenus ou développés par No Va Land.

(1 $ = 23 500,0000 dong)