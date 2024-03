Noah Holdings Limited est un prestataire de services de gestion de patrimoine qui se concentre sur l'investissement dans le patrimoine mondial et les services d'allocation d'actifs pour les particuliers et les entreprises fortunés en Chine. La société opère à travers trois segments : la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et le financement par Internet. Elle fournit également des services de financement par Internet à ses clients en Chine. Elle offre un accès direct à la population chinoise à valeur nette élevée. Avec environ 1 100 gestionnaires de relations dans plus de 130 succursales, son réseau de couverture comprend les régions de Chine où la population fortunée est concentrée, y compris le delta de la rivière Yangtze, le delta de la rivière des Perles, le Bohai Rim et d'autres régions. Son offre de produits se compose principalement de produits de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs de gré à gré, de produits de fonds communs de placement et de plans de gestion d'actifs originaires de Chine et conçus pour répondre aux besoins de la population chinoise fortunée.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds