Noble Corporation plc est un entrepreneur de forage offshore pour l'industrie du pétrole et du gaz. La société se concentre sur une flotte de plates-formes flottantes et de plates-formes de forage à haute spécification et sur le déploiement de ses plates-formes de forage dans les bassins pétroliers et gaziers du monde entier. La société fournit des services de forage sous contrat à l'industrie pétrolière et gazière internationale grâce à sa flotte mondiale d'unités mobiles de forage en mer. Les unités mobiles de forage en mer qui composent sa flotte d'appareils de forage en mer opèrent sur un marché mondial de services de forage à façon et sont redéployées dans différentes régions en fonction de l'évolution des demandes de ses clients, qui sont principalement des sociétés pétrolières et gazières intégrées, indépendantes et détenues ou contrôlées par l'État dans le monde entier. Sa flotte d'unités mobiles de forage en mer comprend notamment Noble Bob Douglas, Noble Don Taylor, Noble Faye Kozack, Noble Gerry de Souza, Noble Globetrotter I, Noble Deliverer, Noble Invincible, Noble Tom Prosser, Noble Regina Allen et Noble Innovator.