Noble Mineral Exploration Inc. a fourni les mises à jour suivantes : Acquisition des claims de Mann Twp. Noble a acquis un total de 240 claims miniers (les " claims Mann ") dans les cantons de Mann, Duff et Reaume, couvrant une superficie totale d'environ 5 000 hectares. Les titres miniers Mann ont été acquis après paiement, engagement de dépenses d'exploration et autres conditions, conformément à un accord d'option conclu par Noble en 2021. Dans le cadre de la transaction, les preneurs d'option ont conservé un NSR de 2 % et une redevance de 10 % sur les produits bruts de la pierre, sous réserve du droit de Noble de racheter la moitié de ces redevances, comme décrit plus en détail dans un accord de redevance conclu entre les parties.

Pour plus de détails concernant les transactions initiales sur les claims Mann et certaines propriétés supplémentaires (collectivement, les " propriétés "), veuillez vous référer aux communiqués de presse publiés par Noble le 11 août 2021 et le 31 juillet 2023. Les propriétés sont une partie des 625 claims miniers (les " claims optionnés ") d'un accord d'option et de coentreprise entre Noble et Canada Nickel Company Inc. (" Canada Nickel ") par lequel Canada Nickel a le droit d'acquérir une participation allant jusqu'à 80 % dans les claims optionnés sous réserve de satisfaire à certaines conditions. Canada Nickel a exprimé son intérêt à exercer son option d'acquérir une participation de 80 % dans les propriétés de Noble conformément à l'accord d'option et de coentreprise.