Noble Roman's, Inc. vend et gère des franchises et des licences, et exploite des restaurants autonomes appartenant à la société et des services de restauration non traditionnels sous les noms de Noble Roman's Craft Pizza & Pub, Noble Roman's Pizza, Noble Roman's Take-N-Bake, et Tuscano's Italian Style Subs. Le Noble Roman's Craft Pizza & Pub propose une sélection de plus de 40 garnitures, fromages et sauces différents. La bière et le vin sont également à l'honneur, avec 16 bières différentes à la pression, dont des bières artisanales nationales et locales. Le service de bière et de vin est assuré au bar et dans toute la salle à manger. La société possède et exploite environ neuf établissements Craft Pizza & Pub et un établissement non traditionnel dans un hôpital. Craft Pizza & Pub est conçu pour offrir une atmosphère amusante et agréable et servir des pizzas et d'autres plats au menu. Les filiales de la société comprennent RH Roanoke, Inc. et Pizzaco, Inc.

Secteur Restaurants et bars