L'entreprise indienne Nocil s'attend à une augmentation de ses ventes, les acheteurs recherchant la Chine Plus One.

Faisant partie d'un groupe plus que centenaire, Arvind Mafatlal Group (AMG), Nocil, basé à Mumbai, produit des anti-dégradants, des antioxydants, des accélérateurs qui sont utilisés par l'industrie du pneu et d'autres entreprises de traitement du caoutchouc.

Dans un contexte où les entreprises du monde entier poursuivent la stratégie "China Plus One", les discussions de Nocil avec les clients d'Europe, d'Amérique, d'Asie du Sud-Est et du Japon sont devenues "plus profondes et plus stratégiques", a déclaré Priyavrata Mafatlal, vice-président d'AMG, dans une interview à Reuters.

"Ce que China Plus a fait pour nous au niveau mondial, c'est qu'il a élargi les discussions avec les clients pour augmenter notre part de volume", a déclaré Mafatlal.

Au cours des deux dernières années, le bénéfice de Nocil a plus que quintuplé pour atteindre 664,8 millions de roupies indiennes (8,07 millions de dollars), principalement grâce à la forte demande de pneus, alors que la Chine a été touchée par des goulots d'étranglement de l'offre pendant la pandémie.

"Même avant la pandémie, nous étions des fournisseurs fiables sur les marchés d'exportation d'Europe, des Amériques, d'Asie du Sud-Est et du Japon, ce qui constitue une part importante des fabricants de pneus dans le monde en dehors de la Chine", a déclaré Mafatlal.

Nocil s'attend également à une forte demande sur les marchés intérieurs, où la Chine est bien implantée, le gouvernement encourageant son programme "Make in India" qui vise à stimuler la fabrication locale.

Le volume des ventes de Nocil a augmenté de 17% en glissement annuel au cours du trimestre clos en juin. Ses actions sont en hausse de plus de 11 % depuis le début de l'année après avoir enregistré un gain stupéfiant de 62 % en 2021.

(1 $ = 82,3340 roupies indiennes)